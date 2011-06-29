-ATLETİCO MADRİD'TEN, MANCHESTER UNITED'A KALECİ MADRİD (A.A) - 29.06.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'in kalecisi David De Gea, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United ile anlaştı. Atletico Madrid Kulübü'nün internet sitesindeki habere göre, kaleci De Gea, İngiltere kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. 20 yaşındaki file bekçisi, Edwin van der Sar'ın yerine Manchester United'ın kalesini koruyacak.