Atletico Madrid'te Arda savaşı çıktı

T24 - Galatasaray, Arda Turan için Atletico Madrid’le transfer görüşmelerine başladığını Borsa’ya bildirdi. CEO Gil’le soğuk savaşa giren Başkan Cerezo ise milli oyuncuyu kadrolarında düşünmediklerini tekrarladı.





Galatasaray’da, Avrupa’ya gitme planları yapan kaptan Arda Turan’ın durumuyla ilgili dün de sıcak gelişmeler yaşandı.





Sarı-kırmızılı kulüp, sabah saat 08.46’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderdiği açıklamada, milli futbolcunun transferi konusunda Atletico Madrid ile görüşmelerin başladığını bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’den gönderilen duyuruda, “Profesyonel futbol oyuncumuz Arda Turan’ın transferi için Atletico Madrid Football Club ile görüşmeler başlamış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir” ifadeleri kullandı.





Galatasaray’ın yaptığı bu bildirim üzerine gözler Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo’ya çevrildi. Başkan Cerezo, Milliyet’e yaptığı özel açıklamada, Arda Turan’ı kadrolarında düşünmediklerini tekrarladı.





Sarı-kırmızılı yıldızın ağır bir sakatlık dönemi geçirdiğini hatırlatan Cerezo, “Bu transfer olmayacak. Bunu Atletico Madrid Kulübü başkanı olarak söylüyorum. Şu an ABD’de olan Miguel Angel Gil bana Arda konusunda bilgi vermedi.





Galatasaray’ın resmi görüşmelere başlaması bir şey ifade etmiyor” diye konuştu.

Enrique Cerezo, İspanyol kulübünün CEO’su olan Miguel Angel Gil’le aralarında bazı sorunlar bulunduğunu da dile getirdi. Cerezo, “Bu konu kulüpteki bir iç sorundur. Detayları vermem mümkün değil. Ancak sessiz kalmam bir şeyleri ifade ediyor olmalı. Sonuç olarak Galatasaray’ın yaptığı açıklama bizim için büyük bir anlam taşımıyor” dedi.







‘Sokakta dolaşamaz halde’

Galatasaray Futbol Takımı Sportif Direktörü Cüneyt Tanman, Arda ile taraftar arasındaki bağın koptuğunu hissettiğini söyledi. NTV Spor’a konuşan Tanman, Atletico Madrid’e transferi gündemde olan Arda’nın rahat durumda olmadığını dile getirerek, “Son olarak Antalya’da bu olayın koptuğunu çok net hissettim. Hem Arda, hem taraftar cephesinde bitme noktasında olduğunu hissettim. Bu futbolcular aldıkları neticelerden dolayı sokağa çıkamıyorlar. Arda da alınan neticelerden sonra sokakta dolaşamaz halde” dedi.