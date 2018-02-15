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Spor

Atletico Madrid'in yüzde 17'si satıldı

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in hisselerinin yüzde 17'si, Quantum Pacific Grup'a satıldı

15 Şubat 2018 15:17

Çin merkezli şirket Dalian Wanda Grup, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini sattı.

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Dalian Wanda Grup'un, elinde tuttuğu kulüp hisselerin yüzde 17'sini İsrailli iş adamı Idan Ofer'in yönetimindeki Quantum Pacific Grup'a sattığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Dalian Wanda Grup'un deniz aşırı ülkelerdeki borcunu azaltmak amacıyla söz konusu satış işlemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu satışın ardından Quantum Pacific Grup'un kulüpteki hisse oranı yüzde 32'ye yükseldi. Atletico Madrid'in icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile başkanı Enrique Cerezo, kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor.

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Atletico MadridSatın almayüzde 17

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