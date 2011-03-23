-ATLETİCO MADRİD'İN MESUT ÖZİL'İ: ARDA MADRİD (A.A) - 23.03.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, "Atletico Madrid Mesut Özil'ini arıyor" başlığı altında verdiği haberde, İspanyol kulübünün "yaratıcı bir orta saha oyuncusu" aradığını ve Galatasaraylı Arda Turan'ın "en yüksek olasılık" olduğunu yazdı. İspanya'nın köklü kulüplerinden olan Atletico Madrid'in gelecek sezon için transfer çalışmalarına kısa bir süre içinde başlamasının öngörüldüğünü yazan Marca, forvet için bilinen aday isimlerin İspanyol David Silva (Manchester City), Brezilyalı Neymar (Santos) ve Arjantinli Erik Lamela (River Plate) olduğunu, ancak önceliğin yaratıcı bir orta saha oyuncusuna verileceğini savundu. Son dönemlerde özellikle Türk basınında Arda Turan isminin çok yazıldığına dikkat çeken İspanyol gazetesi, hiçbir resmi girişimin olmamasına rağmen Arda'nın önemli bir opsiyon olarak konuşulmaya başlandığını vurguladı. Haberde, Atletico Madrid kulübünün yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil'e çok yakın olan, Tiago, Diego Costa ve Elias gibi futbolcuları da Atletico'ya getiren menajer Jorge Mendes'in "Arda'nın transferini kolaylaştırabileceği" öne sürüldü. Marca, Arda'ya alternatif olarak Fransa'nın Lille takımında oynayan 20 yaşındaki Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın da Atletico Madrid'in listesinde olduğunu ileri sürdü. İspanyol spor gazeteleri, Türk basınına dayanarak, Bursasporlu Ozan İpek'in de Atletico Madrid tarafından takip edildiği haberlerine yer verdi. Haberlerde ayrıca, mali sorunları olan Atletico Madrid'in ne olursa olsun iyi bir transfer yapabilmesi için oyuncu satması gerektiği, Kun Agüero, Diego Forlan ve kaleci De Gea'nın kulübe para getirebilecek isimler olduğu ifade edildi.