Atletico Madrid'e 2 maç ceza



UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Marsilya arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle, ev sahibi Atletico Madrid'e 2 maç saha kapatma cezası verdi. Benzer bir olayın yaşanması halinde Atletico Madrid'in cezası 1 maç artacak.





Düzenlenen her futbol organizayonunda ev sahipliğine büyük önem veren ve çıkan her olaydan ev sahibi takımı sorumlu tutan UEFA, Atletico Madrid-Marsilya maçıyla ilgili kararını açıkladı.



Atletico Madrid, karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle biri ertelemeli olmak üzere toplam 3 maç saha kapama cezasına çarptırıldı. İspanyol kulübü, Şampiyonlar Ligi’nde 4 Kasım'da Liverpool ve 26 Kasım'da PSV ile yapacağı iç saha maçlarını Madrid'in 300 km. dışında oynayacak. 5 yıl içinde benzer bir olayın tekrarlanması durumunda Atletico'ya verilen saha kapama cezalarının 3'üncüsü de uygulanacak.



Atletico Madrid'in aldığı ceza bununla da sınırlı kalmadı. Kulübe 150 bin Euro'luk rekor bir para cezası verilirken, teknik direktör Javier Aguirre de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları 2 Liverpool maçında takımını tribünden izleyecek.



1 Ekim'de Madrid'de oynanan Atletico Madrid - Marsilya maçı, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle bitmişti. Vicente Calderon Stadı'nda kendilerine ait bölümü dolduran konuk ekip Marsilya taraftarı maç sonunda sonuca tepki gösterirken, Fransız taraftarların tepkisi aşırıya kaçınca, İspanyol güvenlik görevlileri tribüne girmiş ve coplarla taraftara müdahale etmişti. Maç sonrası stat dışına taşınan kavgaya Atletico Madrid taraftarları da katılmıştı.

