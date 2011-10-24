-Atletico Madrid'de en iyi futbolcu Arda MADRİD (A.A) - 24.10.2011 - La Liga ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta galip gelemeyen ve özellikle gol yollarında etkisiz kalmakla eleştirilen Atletico Madrid'de milli futbolcu Arda Turan beğeniliyor. İspanyol basını, sahasında oynadığı maçta Real Mallorca ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid'de sahanın en iyi futbolcusunun Arda olduğunu yazdı. El Mundo Deportivo, ''Atletico Madrid'de genel olarak hüküm süren gevşekliğin içinde en iyi futbolcu olarak Arda gözüktü. Asistleriyle, Salvio ve Adrian'a fırsatlar yarattı, ofansif futbolu net oalrak görebilen tek futbolcu oldu ve çok çalıştı'' diye yazdı. AS gazetesi de Arda için, ''Büyük bir maç çıkarmadı ama Adrian tarafından harcanan fırsatı yaratan pası, gri bir futbolun tek pırıltısı oldu'' ifadelerini kullandı. Marca gazetesi ise, Atletico Madrid'in genel olarak kötü oynadığını ve ''maç kazanmaktan yoksun olduğunu'' belirterek, Arda'nın sakatlıktan çıkmakta zorlandığını ileri sürdü. Atletico Madrid teknik direktörü Gregorio Manzano da, taraftarın kızmakta haklılığı olabileceğini söyleyip, ''Beraberliği düşünmüyoruk, o yüzden pozitif bir duyguda değiliz. Maçta, kötü yaptıklarımız iyi yaptıklarımızdan daha fazlaydı'' dedi. Ligde 10 puanla 9. sırada bulunan Atletico krizden çıkmak için, gelecek Perşembe günü deplasmanda Athletic Bilbao'ya, Pazar günü ise sahasında Real Zaragoza'ya karşı oynayacağı maçları kazanmak istiyor.