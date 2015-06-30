Atletico Madrid'de Arda gidiyor, Vela geliyor

Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın ayrılmak istediğini belirttiği İspanya'nın Atletico Madrid takımında, Arda'nın yerine Real Sociedad forması giyen Meksikalı futbolcu Carlos Vela düşünülüyor.

Radio Marca'nın haberine göre; Atletico Madrid yönetimi, adı Chelsea,Barcelona , PSG gibi ekiplerle anılan Arda Turan 'ın boşluğunu 26 yaşındaki kanat oyuncusu Carlos Vela ile dolduracak.

Real Sociedad forması giyen Meksikalı fubolcunun, teknik direktör Diego Simeone tarafından ısrarla istendiği belirtildi.

Geçen sezon takımı adına 32 maça çıkan Vela, 10 gol atıp 4 asist kaydetmişti. Vela, daha önce Arsenal, Celta Vigo, Salamanca, WBA ve Osasuna'da top koşturdu.