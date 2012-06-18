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Spor

Atletico Madrid'de 3. Türk!

İspanyol ekibi, Türkiye'de bile kimsenin adını bilmediği Gaziantepsporlu Cenk Güvenç ile sözleşme imzaladı

18 Haziran 2012 22:36

 

Arda Turan'ın ardından Emre Belözoğlu'nu da kadrosuna katan Atletico Madrid, bir Türk futbolcuyu daha renklerine bağladı
 
İspanyol ekibi, Türkiye'de bile kimsenin adını bilmediği Gaziantepsporlu Cenk Güvenç ile sözleşme imzaladı. Resmi siteden yapılan açıklamada; 21 yaşındaki Cenk'in, Atletico Madrid'in B Takımı'nda forma giyeceği belirtildi. Cenk "Bu imza benim için büyük bir şans. Amacım A Takım'a yükselmek" diye konuştu.
 
1991 Almanya Seligenstadt doğumlu defans oyuncusu, 2009 yılında Offenbach Kickers'tan Gaziantepspor'a transfer edilmişti. İlk 2 sezonu A Takım'da geçiren Cenk Güvenç geçtiğimiz yıl A2 Ligi'nde ter döktü. Cenk, Almanya doğumlu olmasına karşın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.
 

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