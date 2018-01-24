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Spor

Atletico Madrid, Kral Kupası'na veda etti

Sevilla 2 maçta da Madrid temsilcisini mağlup ederek rakibini kupa dışına itti

24 Ocak 2018 13:07

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Sevilla'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki rövanş maçında Atletico Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, maçın ilk dakikasında Sergio Escudero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Atletico Madrid'in cevabı, maçın 13. dakikasında Antoine Griezmann'dan geldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın 48. dakikada Sevilla'nın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ever Banega, takımını 2-1 öne geçirdi. Sevilla, 79. dakikada Franco Vazquez'in pasında topla buluşan Pablo Sarabia'nın golüyle müsabakayı 3-1 kazandı.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, rövanşta da yenilerek Kral Kupası'na veda etti.

Sevilla ise başkent temsilcisi karşısında aldığı iki galibiyetle bu sezon İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıkan ilk ekip oldu.

 

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