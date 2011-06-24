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Spor

ATLETİCO MADRİD İNÖNÜ'YE GELİYOR MADRİD (A.A)

24 Haziran 2011 13:00

-ATLETİCO MADRİD İNÖNÜ'YE GELİYOR MADRİD (A.A) - 24.06.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Atletico Madrid takımının 21 Temmuz'da İstanbul'da Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayacağını iddia etti. AS, sezon öncesi hazırlık için 4 Temmuz tarihinde toplanacak Atletico Madrid takımının programına göre, 21 Temmuz'da İstanbul'da bir maçın öngörüldüğü, karşılaşılacak takımın büyük olasılıkla Beşiktaş olacağını yazdı.  İspanyol gazetesi, Galatasaray'ın talep ettiği Reyes ve Forlan'a da atıfta bulunarak, İstanbul'da Atletico Madridli futbolcuları görme arzusunun yüksek olduğunu ileri sürdü. 

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