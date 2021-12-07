Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde kritik gecesi

Başarılı İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid'in yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi için bu akşam Porto maçını kazanıp, Liverpool'unda Milan'ı yenmesini beklemesi gerekiyor.

Geçtiğimiz sezon yedi yıl aradan sonra La Liga'da şampiyon olan Madrid ekibi, Diego Simone yönetiminde başarılı bir form grafiği çizdi. Bu sezon ise La Liga'da lider Real Madrid ile aralarında on puan fark bulunuyor ve Şampiyonlar Ligi'nde ise her zaman ki başarılı form grafiğinden uzak oynuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda yer alan kırmızı beyazlı ekip, şu an dört puanla averajla grup sonuncusu konumunda yer alıyor. Grup lideri Liverpool on beş puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grup ikincisi Porto'nun beş puanı ve grup üçüncüsü olan Milan'ın ise dört puanı var.

Gruptaki son hafta maçları olan Porto-Atletico ve Milan-Liverpool maçları bugün saat 23.00'da başlıyor.