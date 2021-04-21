Atletico Madrid ile Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi'nden çekilen takımlar açıklamalara devam ediyor. Altı İngiliz kulübünün ardından Atletico Madrid ile Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Avrupa Süper Ligi kurucu takımlarından olan İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A ekibi Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.



Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A devi Inter de katıldı.

Organizasyonda 4 takım kaldı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kurucu başkanlığında 12 takımla oluşturulan organizasyonda 2 günde 8 takımın ayrılık kararı almasıyla 4 kulüp kaldı. Avrupa Süper Ligi'nde resmi olarak Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Milan kaldı.

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. UEFA, azınlık bir grubun sürekli kendi çıkarları için hareket ettiğini vurgularken, Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, projenin futbola hizmet ettiğini savundu. İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcuları ise Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını "utanç verici" olarak yorumladı.



İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur; İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig’de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.