Atletico Madrid, Huelva’ya acımadı



Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda aldığı 3-0’lık PSV zaferinin ardından La Liga’da sahasında konuk ettiği Huelva’yı da 4-0’la skorla geçti.



Sahasında bu sezon müthiş bir performans sergileyen Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Schalke’yi 4-0 yenmiş; ligin ilk maçında da Malaga’yı aynı skorla devirmişti. Hafta arasında PSV deplasmanından da zaferle dönen Atletico, Huelva’ya da acımadı ve onu da dörtledi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid takımı, Sergio Aguero’nun golüyle henüz 8. dakikada 1-0 öne geçti. Huelva ise Atletico karşısında silik bir futbol sergilerken, ilk 45 dakikada başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda da Huelva, güçlü Atleico Madrid karşısında etkili olamadı. Maniche 53’te takımını 2-0 öne geçirirken Sinama Pongolle attığı iki golle maçın skorunu ilan etti: 4-0.



