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Spor

Atletico Madrid, G.Saraylı Bruma'nın peşinde

Atletico Madrid, Bruma'yı izlemesi için bir scout ekibini görevlendirdi

09 Aralık 2014 09:41

Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid'in, Galatasaraylı Bruma'yı takibe aldığı ve Portekizli futbolcu için bir scout ekibi görevlendirdiği iddia edildi.

Dünyanın en önemli spor siteleri arasında yer alan tuttomercatoweb, Atletico Madrid'in, Bruma'yı izlemesi için bir scout ekibini görevlendirdiğini yazdı.

Konu ile ilgili haberde, İspanyol ekibinin ilk olarak yarın oynanacak Galatasaray-Arsenal maçında Bruma'yı izleyeceği ifade edildi.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Bruma, sonrasında teknik direktör Cesare Prandelli'nin gözüne giremediği için çoğu maçta forma şansı bulamadı. Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyle Eskişehirspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında ilk 11'e giren Bruma, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon transfer ettiği Bruma için, eski kulübü Sporting Lizbon'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 25 pay ödeyecek.

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