-Atletico Madrid grubunu 1. tamamladı MADRİD (A.A) - 15.12.2011 - UEFA Avrupa Ligi (I) Grubu'nda Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Fransa'nın Rennes takımını 3-1 yenerken, takımının bir golünü de Arda Turan attı. Atletico Madrid'in grup birincisi olarak Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlayan golleri, penaltıdan Falcao (Dk.38) ve Dominguez (Dk.42) ile Arda (Dk.79) kaydetti. Türk futbolcu, Atletico Madrid formasıyla üçüncü, Avrupa Ligi'ndeki ise ikinci golünü attı. Fransız takımının tek golü ise 86. dakikada Mandjeck'den geldi. Son haftalara nazaran bugün daha düşük bir performans gösteren Arda, 81. dakikada oyundan alınarak yerini Juanfran'a bıraktı. Bu arada Atleticolu taraftarlar, İspanyol liginde beklenen sonuçların alınamamasından dolayı kulüp yönetimini ve teknik direktör Gregorio Manzano'yu eleştiren tezahüratlar etti.