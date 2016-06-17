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Spor

Atletico Madrid Gaitan'ı resmen açıkladı

İspanyol basını Gaitan için Benfica'ya 25 milyon Euro ödeneceğini ileri sürdü

17 Haziran 2016 00:23

Atletico Madrid Kulübü, Arjantinli Nicolas Gaitan'ın transferi için kulübü Benfica ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

28 yaşındaki futbolcunun ABD'de devam eden Copa America'nın bitiminde Madrid'e gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini ve sözleşme imzalayacağı bildirildi.

İspanyol basını, Gaitan'ın Atletico ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını ve Benfica'ya ödenecek bonservis bedelinin 25 milyon Euro olacağını iddia etti.

Son 6 sezondur Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Gaitan, burada 252 maça çıkıp 41 gol attı. Gaitan'ın 15 kez giydiği Arjantin Milli takımı formasıyla da 2 golü bulunuyor.

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