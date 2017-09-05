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Spor

Atletico Madrid, Diego Simeone ile nikâh tazeledi

Arjantinli çalıştırıcı, kulübünün teklifini kabul etti

05 Eylül 2017 16:09

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

Başka takımların da ilgisi olduğu bilinen Arjantinli çalıştırıcıyı kulüpte tutmak isteyen İspanyol ekibi, 47 yaşındaki başarılı teknik adama daha iyi şartları içeren 2 yıllık bir sözleşme önerdi.

Atletico Madrid, 47 yaşındaki çalıştırıcı döneminde 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa alma başarısı gösterdi.

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