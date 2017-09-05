Atletico Madrid, Diego Simeone ile nikâh tazeledi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

Başka takımların da ilgisi olduğu bilinen Arjantinli çalıştırıcıyı kulüpte tutmak isteyen İspanyol ekibi, 47 yaşındaki başarılı teknik adama daha iyi şartları içeren 2 yıllık bir sözleşme önerdi.

Atletico Madrid, 47 yaşındaki çalıştırıcı döneminde 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa alma başarısı gösterdi.