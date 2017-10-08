"Atletico Madrid devre arasında Talisca'yı transfer etmek istiyor" iddiası

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'yı devre arasında transfer etmek için şartları öğrenmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Ocak ayına kadar transfer yasağı bulunan ve bu yüzden Diego Costa'yla anlaşmaya varmasına rağmen oynatamayan İspanyol kulüp, cezanın bitmesiyle Talisca için de girişimlere başlamayı hedefliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Talisca'yı ara transferde almak isteyen İspanyol devinin hem Benfica'ya hem de Beşiktaş'a para ödemesi gerekecek.

23 yaşındaki futbolcunun sezon sonundaki satın alma opsiyonu 20 milyon euro. Benfica'nın ara transferde gelecek bir bonservis önerisinde bu miktardan daha azına razı gelmesi çok zor bir ihtimal olarak görünüyor.

Benfica, Beşiktaş'ın rızası olmadan Ocak 2018'de oyuncuyu herhangi bir kulübe satamayacak.

Yönetim bonservisini istiyor

Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin transferdeki önceliklerinden biri de Talisca'nın bonservisini almak. Daha önce kiralık futbolcularının başka takımlara gitmesiyle 'ağzı yanan' Beşiktaş yönetimi, dünya devlerinin radarına giren Talisca'da aynı hatayı yapmayarak oyuncunun bonservisini almayı hedefliyor.

Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol attı.