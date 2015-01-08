Atletico Madrid derbide Real Madrid'i 2 golle devirdi

İspanya Kupası son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Real Madrid’i Raul Garcia ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 57. dakikasında Sergio Ramos’un ceza sahası içerisinde Raul Garcia’yı çekmesiyle Atletico Madrid penaltı kazandı. Raul Garcia atışı gole çevirerek Atletico’yu 1-0 öne geçirdi.

Cristiano Ronaldo, 63’te James Rodriguez’in yerine oyuna girerken, Atletico Madrid’de ise Arda Turan 67’de Saul’un yerine oyuna dahil oldu.

77. dakikada Jose Gimenez, kullanılan köşe atışına müthiş yükselerek kafayla farkı ikiye yükseltti.

85’te Toni Kroos’un ceza sahası dışından sert şutunda Atletico kalecisi Oblak gole izin vermedi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak Perşembe saat 21:00'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan Atletico Madrid’in yeni transferi Fernando Torres de mücadelede forma giydi.