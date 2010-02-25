Atletico Madrid Başkanı turdan umutlu

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THY'nin sponsorluğu

Konakladıkları The Ritz Carlton Otel'de bir basın toplantısı düzenleyen Enrique Cerezo, her şeyden önce Galatasaray karşısında tur atlayan taraf olmak istediklerini söylerken, ''Galatasaray gerçekten zorlu bir rakip. Burada turu geçip başarılı oyunumuz sürdürmeliyiz'' dedi.Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray taraftarlarının yoğun desteğinin kendileri için bir korku oluşturup oluşturmadığı şeklindeki bir soru üzerine Cerezo, ''Korku olabilir, ama sonuçta futbolcular profesyoneldir. Bu sahada veya başka sahada işlerini yapacaklar. Statta seyirci faktörü olacaktır, ancak futbolcular da işlerini yapmak zorunda'' ifadelerini kullandı.Teknik direktör Frank Rijkaard'ı Barcelona'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığını ve iyi bir teknik adam olduğunu vurgulayan Cerezo, ''Sonuçta biz kendimize güveniyoruz. İyi bir neticeyle Madrid'e döneceğimize de inanıyoruz'' şeklinde konuştu.Galatasaray maçının ulaşım sponsoru olarak Türk Hava Yolları (THY) ile anlaşmalarına değinen Enrique Cerezo, bu işbirliğini gelecek dönemlere taşıyabileceklerini söyledi.THY ile İstanbul'a gelişleriyle ilgili olarak, ''Dün bir bulut nedeniyle uçakta sanırım biraz korku yaşandı, ama gayet güzel servis vardı. Umarım ileriki maçlarda THY ile uçmaya devam ederiz. THY gayet iyi bir uçak şirketi. Şu anda görüşme durumundayız. Umarız uzun bir anlaşma olur'' şeklinde konuştu.