Atletico Madrid, Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edeceğini duyurdu

İspanyol futbolunda arka arkaya flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Atletico Madrid kulübü, Barcelona'yı Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'la izinsiz görüştüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet edeceğini açıkladı.

Barcelona'da yöneticilerden Guillermo Amor, Antoine Griezmann'la görüştüklerini dün doğrulamıştı. Atletico Madrid'le sözleşmesi olan oyuncunun kulübünden izinsiz olarak başka bir kulüple görüşmesi yasak.

İspanya'da yayınlanan La Vanguardia'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Barcelona ile Griezmann arasında görüşme yapılması üzerine Atletico Madrid, Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etti. Şikayete gerekçe olarak 'rekabetin ihlali' gösterildi.