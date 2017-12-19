T24 LogoT24 Logo
Spor

Atletico Madrid, Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edeceğini duyurdu

Madrid ekibi, oyuncusu Griezman ile izinsiz görüşen Barça’yı FIFA’ya şikayet edecek

19 Aralık 2017 20:18

İspanyol futbolunda arka arkaya flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Atletico Madrid kulübü, Barcelona'yı Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'la izinsiz görüştüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet edeceğini açıkladı.

Barcelona'da yöneticilerden Guillermo Amor, Antoine Griezmann'la görüştüklerini dün doğrulamıştı. Atletico Madrid'le sözleşmesi olan oyuncunun kulübünden izinsiz olarak başka bir kulüple görüşmesi yasak.

İspanya'da yayınlanan La Vanguardia'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Barcelona ile Griezmann arasında görüşme yapılması üzerine Atletico Madrid, Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etti. Şikayete gerekçe olarak 'rekabetin ihlali' gösterildi.

ETİKETLER

GriezmanAtletico MadridBarcelonaizinsiz görüşmeFIFA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24