Atletico Madrid, Barcelona'yı durduramadı

T24 - İspanya La Liga'da Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid'e konuk oldu. Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp 86 dakika forma giydiği maçı Barcelona, Dani Alves ve Messi'nin golleriyle 2-1 kazandı.

İspanya La Liga’da Barcelona, milli futbolcu Arda Turan’ın takımı Atletico Madrid’e konuk oldu.

Arda Turan’ın ilk 11'de başlayıp 86 dakika forma giydiği maçı Barcelona, Dani Alves ve Messi’nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid’in tek golünü ise Falcao kaydetti.

Katalan ekibi bu galibiyetle puanını 54’e çıkartırken, sahadan eli boş ayrılan Atletico Madrid ise 32 puanda kaldı. Barcelona, lider Real Madrid ile arasındaki puan farkının 10'un üzerine çıkmasına izin vermedi.

Atletico Madrid, evi Vicente Calderon’da oynanan karşılaşmaya hızlı başladı. İlk dakikalarda Barcelona kalesine etkili gelen Madrid temsilcisi, konuk ekibin savunmasına zor anlar yaşattı. Ancak kaleci Valdes’i aşmayı başaramadı.

Dakikalar ilerledikçe oyunun kontrolünü ele geçirmeye başlayan Barcelona, ev sahibi takımın kalesinde önemli fırsatlar yakaladı. Katalan ekibi, aradığı golü 36. dakikada Dani Alves ile buldu.

Messi’nin pası ile rakip ceza sahası içinde topla buluşan Fabregas, arka direkte boş pozisyondaki Dani Alves’i topla buluşturdu. Brezilyalı yıldız düzgün bir vuruşla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk devrenin kalan bölümünde Barcelona rakip kalede net pozisyonlar yakalamasına rağmen bu fırsatları değerlendiremedi. Son bölümde daha kontrollü bir oyun sergileyen Atletico Madird de skoru değiştiremeyince Barcelona soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine Atletico Madrid çok hızlı girdi. Rakip sahada baskı yaparak ikinci yarıya başlayan ev sahibi takım, 49. dakikada skora 1-1 eşitlik getirdi.

Atletico Madrid’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top Barcelona savunmasından sekti. Arka direkte topu önünde bulan Falcao, düzgün bir vuruşla kaleci Valdes’i mağlup etti ve skora 1-1 eşitlik geldi.

Barcelona’da 81. dakikada sahneye Lionel Messi çıktı. Serbest vuruştan çok şık bir gole imza atan Arjantinli yıldız, Katalan ekibini deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Barcelona, rakip ceza sahasına çok yakın bir mesafede Pedro’nun yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Messi, çok şık bir vuruşla topu Atletico Madrid ağlarına gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Barcelona zorlu Atletico Madrid deplasmanından 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

Bu arada milli futbolcu Arda Turan ilk 11'de başladığı maçta 86 dakika forma giyerken, oyunun son bölümlerinde yerini Silvio'ya bıraktı.