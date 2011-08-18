-Atletico Madrid Arda'yı UEFA listesine yazdırdı MADRİD (A.A) - 18.08.2011 - Şenhan Bolelli - Atletico Madrid Kulübü, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı maçlar öncesinde, yeni transferi Arda Turan'ın ismini UEFA'ya bildirdi. Sakatlığı bulunan ve henüz takımla antrenmanlara çıkmayan Arda için sahalara dönme süresi 3 hafta olarak verilse de Atletico Madrid, Arda'nın ismini UEFA'ya bildirdi. Atletico Madrid'in bugün sahasında oynayacağı Giumaraes maçında Arda kadroda yer almasa da, iyileşme sürecinin beklenenden hızlı olması halinde bir hafta sonra Portekiz'deki rövanşta kadroya alınabileceği belirtiliyor. Bu arada, İspanyol basınında yer alan haberlerde, Porto'dan Kolombiyalı forvet Falcao'yu transfer etmeye çok yakın olan Atletico Madrid'in, görüşmeleri devam ettirdiği kaydedildi. Transfere yakın gösterilen bir diğer isim Espanyol'dan Osvaldo'nun ise Atletico Madrid ile anlaşamadığı, Roma ile görüşmeler başlattığı ileri sürüldü.