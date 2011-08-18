T24 LogoT24 Logo
Spor

Atletico Madrid Arda'yı UEFA listesine yazdırdı MADRİD (A.A)

18 Ağustos 2011 06:14

-Atletico Madrid Arda'yı UEFA listesine yazdırdı MADRİD (A.A) - 18.08.2011 - Şenhan Bolelli - Atletico Madrid Kulübü, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı maçlar öncesinde, yeni transferi Arda Turan'ın ismini UEFA'ya bildirdi. Sakatlığı bulunan ve henüz takımla antrenmanlara çıkmayan Arda için sahalara dönme süresi 3 hafta olarak verilse de Atletico Madrid, Arda'nın ismini UEFA'ya bildirdi. Atletico Madrid'in bugün sahasında oynayacağı Giumaraes maçında Arda kadroda yer almasa da, iyileşme sürecinin beklenenden hızlı olması halinde bir hafta sonra Portekiz'deki rövanşta kadroya alınabileceği belirtiliyor. Bu arada, İspanyol basınında yer alan haberlerde, Porto'dan Kolombiyalı forvet Falcao'yu transfer etmeye çok yakın olan Atletico Madrid'in, görüşmeleri devam ettirdiği kaydedildi. Transfere yakın gösterilen bir diğer isim Espanyol'dan Osvaldo'nun ise Atletico Madrid ile anlaşamadığı, Roma ile görüşmeler başlattığı ileri sürüldü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24