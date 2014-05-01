Atletico Madrid Arda'nın gölü ile finale çıktı

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, konuk ettiği Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Milli oyuncu Arda Turan'ın da gol attığı maçta Madrid ekibi, finale adını yazdırdı.

İlk maçı golsüz berabere biten Chelsea-Atletico Madrid maçının rövanşında İspanyol ekip mücadeleden 3-1 galip ayrılarak finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

UEFA şampiyonlar ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid, sahasında oynadığı ilk maçta golsüz berabere kaldığı Chelsea'yi deplasmanda 3 - 1 mağlup ederek finale yükseldi. Atletico Madrid, finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi Chelsea, Fernando Torres'in 36. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İspanyol Atletico Madrid ise 44. dakikada Adrian Lopez ile eşitliği yakalarken, 60. dakikada penaltıdan Diego Costa ve 72. dakikada Arda Turan'ın golüyle farka gitti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 83. dakikada oyundan alınan milli futbolcumuz Arda Turan, başarılı futbolunu bir de golle süsledi. Dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçında, İspanyol devi mücadeleden 4-0 galip ayrılmış ve ilk finalist olmuştu.

Maçtan önemli dakikalar...

- GOL: Arda Turan... Atletico Madrid milli oyuncumuzun golüyle 3-1 öne geçti.

- GOL: Atletico Madrid'in kazandığı penaltıyı Costa ağlara yolladı 1-2

- GOL: Atletico Madrid Adrian Lopez'in 44. dakikada kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. 1-1

- GOL: Chelsea Fernando Torres'in 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti

‘Burada iyi bir hayat yaşıyorum, huzurluyum’

Arda Turan maçın arından gazetecilere "Kupayı kazanınca bu anlamlı olacak. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. Ülkemi temsil etmeye çalışıyorum burda. Özel bir gündü bugün. Final zor olacak ama bu takım herşeyi başarabilir. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Final Madrid derbisi olacak. Burada iyi bir hayat yaşıyorum, huzurluyum" dedi.