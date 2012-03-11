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Spor

Atletico Madrid, Arda'dan sonra Burak'ı da almak istiyor

Atletico Madrid, Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’a talip olduklarını ve sezon sonunda bu futbolcuyu renklerine bağlamak istediklerini resmen duyurdu

11 Mart 2012 11:59

 

T24 - Atletico Madrid Sportif Direktörü Caminero, Trabzonsporlu futbolcuyu istediklerini resmen açıkladı, böylesine çok yönlü bir golcü için biçilen 5 milyon euroluk fiyatı cazip bulduklarını ve bu futbolcuyu almak için girişim başlattıklarını ifade etti

Atletico Madrid, Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’a talip olduklarını ve sezon sonunda bu futbolcuyu renklerine bağlamak istediklerini resmen duyurdu.

İspanyol ekibinin Sportif Direktörü Jose Luis Caminero, ülke basınına yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcunun gelecek sezon Atletico Madrid forması giymesi için çalıştıklarını ifade etti. Burak’ın bonservis bedelinin 5 milyon euro olduğunu açıklayan Sportif Direktör Caminero, böylesine çok yönlü bir oyuncu için biçilen bu fiyatı cazip bulduklarını ve bu futbolcuyu almak için girişim başlattıklarını belirtti.

Burak ise daha önce yaptığı açıklamada, kendisine birçok teklifin olduğunu ancak bunların menajerinde toplandığını söylemişti. Lig sonuna kadar bunları duymak istemediğini dile getiren Trabzonsporlu oyuncu, karşılaşmaların bitmesinin ardından teklifleri değerlendireceğine dikkat çekmişti.

Jose Luis Caminero, Arda hakkında da olumlu bir görüş belirterek, bu oyuncunun kulübün felsefesini ve oyun sistemine çabuk adapte olduğunu ifade etti. Arda’nın hem takım arkadaşları hem de taraftar tarafından sevildiğini söyleyen Caminero, bu oyuncuyu Beşiktaş ile oynanacak rövanşa yetiştirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

 

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