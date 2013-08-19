Atletico Madrid, Arda Turan'ın veliahtını buldu

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan eski kaptanı Arda Turan’ın, Atletico Madrid’in Sevilla maçında 59. dakikasında oyundan çıkarılması, teknik direktör Diego Simone’nin transfere onay verdiği yönünde karşılandı.

Atletico Madrid, Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi durumunda varisini buldu.

Atletico'nun Sevilla deplasmanında oynadığı karşılaşmada maçın 59. dakikasında Arda'nın yerine oyuna giren 18 yaşındaki genç oyuncu Oliver Torres'in, milli futbolcumuzun boşluğunu dolduracak oyuncu olarak gösterildi.

Mehmet Çiftçi’nin Hürriyet’teki haberine göre, Torres'in, İspanya Genç Milli Takımı'nın da 10 numarası olduğuna dikkat çeken spor otoriteleri, Arda'nın satış dedikodularının hızlandığı bu dönemde, Arjantinli hoca Diego Simeone'nin bu değişiklikle Arda'nın çıkışına onay verdiği yorumlarına yer verdi.

Atletico yönetimi ile Simeone arasında Sevilla karşılaşması öncesi bir toplantı yapıldığı ve Arda için gelen tekliflerin masaya yatırılarak detaylı şekilde değerlendirildiği de gelen haberler arasında.



Bu arada adının açıklanmasını istemeyen Atletico Madridli bir yönetici DHA'ya yaptığı açıklamada, Arda transferinde tüm opsiyonların değerlendirildiğini açıkladı.

Arda'ya İngiltere ve Türkiye'den ciddi tekliflerin olduğunu inkâr etmeyen yönetici, “Henüz transfer sezonunun kapanmasına yaklaşık iki hafta var, bekleyelim görelim, burada Arda'nın da alacağı karar çok önemli, futbolcunun istemediği bir kararı vermemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.