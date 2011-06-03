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Spor

Atletico Madrid, Arda Turan'dan vazgeçti

Atletico Madrid, sezon başında prensip anlaşmasına vardığı ve bonservisi için resmi teklifte bulunduğu Arda Turan'ı transfer listesinden çıkardı.

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Atletico Madrid, sezon başında prensip anlaşmasına vardığı ve bonservisi için resmi teklifte bulunduğu Arda Turan'ı transfer listesinden çıkardı.

Ardaya büyük şok!

Sabah'ın haberine göre; Bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan ve devre arasında Simao'yu Beşiktaş'a verdikten sonra Mayıs ayında Agüero'nun "Ayrılıyorum" kararıyla sarsılan İspanyol kulübü, transfer politikasını değiştirdi.


Hedef Falcao

Agüero'nun R. Madrid'e gitmesi halinde oluşacak büyük taraftar baskısını, yıldız transferiyle hafifletmek isteyen Başkan Cerezo'nun Porto'dan Falcao'yu almayı planladığı öğrenildi.

İspanya'da yayınlanan spor gazetelerinde yer alan transfer raporlarında A. Madrid'in hedefindekiler listesinde Espanyol'dan Osvaldo, R. Plate'den Lamela ve Porto'dan Falcao yer alırken, Arda hakkında son iki haftada hiç haber çıkmaması da kırmızı-beyazlı kulübün bu transferden vazgeçtiğinin göstergesi. Arda da Fatih Terim'in gelişi ve Selçuk İnan'ın transferi sonrasında ayrılmayı düşünmüyor.

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