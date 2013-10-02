Atletico Madrid, Arda ile güldü

Arda Turan, yine Atletico'ya hayat verdi. Devler Ligi G Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan Atletico Madrid, 86. dakikada milli oyuncu Arda Turan'ın golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise beraberlik golü geldi. Bu kez Atletico'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkıp gelen Diego Godin'in kafa vuruşu, mücadeledeki skoru 1-1'e getirdi.

77'de ise Atletico Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Arda'nın muhteşem pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raul Garcia, karşı karşıya durumda istediği gibi vuramadı ve topu kaleci Helton'un ayaklarına nişanlayarak, takımını golden etti.

Ancak 86'ncı dakikada sahneye Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan çıktı. Milli oyuncumuz, güzel bir serbest vuruş organizasyonunun ardından sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok sert vuran Arda, takımını Portekiz'de 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, Arda'nın golüyle 2-1 kazandı ve 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Porto ise 3 puanla yoluna devam etti.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise beraberlik golü geldi. Bu kez Atletico'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkıp gelen Diego Godin'in kafa vuruşu, mücadeledeki skoru 1-1'e getirdi.

77'de ise Atletico Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Arda'nın muhteşem pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raul Garcia, karşı karşıya durumda istediği gibi vuramadı ve topu kaleci Helton'un ayaklarına nişanlayarak, takımını golden etti.

Ancak 86'ncı dakikada sahneye Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan çıktı. Milli oyuncumuz, güzel bir serbest vuruş organizasyonunun ardından sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok sert vuran Arda, takımını Portekiz'de 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, Arda'nın golüyle 2-1 kazandı ve 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Porto ise 3 puanla yoluna devam etti.