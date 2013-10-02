T24 LogoT24 Logo
Spor

Atletico Madrid, Arda ile güldü

Devler Ligi G Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan Atletico Madrid, 86. dakikada milli oyuncu Arda Turan'ın golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı

02 Ekim 2013 03:09

 

Arda Turan, yine Atletico'ya hayat verdi. Devler Ligi G Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan Atletico Madrid, 86. dakikada milli oyuncu Arda Turan'ın golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise beraberlik golü geldi. Bu kez Atletico'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkıp gelen Diego Godin'in kafa vuruşu, mücadeledeki skoru 1-1'e getirdi.

77'de ise Atletico Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Arda'nın muhteşem pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raul Garcia, karşı karşıya durumda istediği gibi vuramadı ve topu kaleci Helton'un ayaklarına nişanlayarak, takımını golden etti.

Ancak 86'ncı dakikada sahneye Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan çıktı. Milli oyuncumuz, güzel bir serbest vuruş organizasyonunun ardından sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok sert vuran Arda, takımını Portekiz'de 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, Arda'nın golüyle 2-1 kazandı ve 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Porto ise 3 puanla yoluna devam etti.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise beraberlik golü geldi. Bu kez Atletico'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkıp gelen Diego Godin'in kafa vuruşu, mücadeledeki skoru 1-1'e getirdi.

77'de ise Atletico Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Arda'nın muhteşem pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raul Garcia, karşı karşıya durumda istediği gibi vuramadı ve topu kaleci Helton'un ayaklarına nişanlayarak, takımını golden etti.

Ancak 86'ncı dakikada sahneye Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan çıktı. Milli oyuncumuz, güzel bir serbest vuruş organizasyonunun ardından sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok sert vuran Arda, takımını Portekiz'de 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, Arda'nın golüyle 2-1 kazandı ve 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Porto ise 3 puanla yoluna devam etti.

 

ETİKETLER

arda turanatletico madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24