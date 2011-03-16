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ATLETİCO MADRİD ARDA İDDİALARINI YALANLADI MADRİD (A.A)

16 Mart 2011 12:13

-ATLETİCO MADRİD ARDA İDDİALARINI YALANLADI MADRİD (A.A) - 16.03.2011 - Galatasaraylı Arda Turan'ın gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaştığı yönündeki iddialar İspanyol kulübü tarafından yalanlandı. AS gazetesi Atletico Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Türk basınının Arda'nın Atletico Madrid'e geleceği yönünde ısrarlı haberler yapmasına karşın kulüp yönetiminin bunu kesin bir dille yalanladığını yazdı. Arda'nın Atletico Madrid'e geleceğine ilişkin iddiaların geçen sezon da çıktığı ve yeniden gündeme getirildiği ifade edilirken, İspanyol kulübünün haberleri ''şaşkınlıkla'' izlediği belirtildi.  Bu arada, Atletico Madrid'in gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği futbolcunun Fransa'nın Lille takımında oynayan Fildişi Sahilleri'nden Gervinho olduğu öne sürüldü. Sağ forvette oynayan 23 yaşındaki futbolcuyla Atletico Madrid dışında Liverpool ve Arsenal takımlarının da ilgilendiği kaydedildi.

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