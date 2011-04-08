Atletico Madrid, Arda için 12,5 milyon Euro önerdi

T24 - Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan'ı transfer etmek için İstanbul'a gelen Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Adnan Polat ile yaptığı görüşmeden şu an için olumlu sonuç alamadı.









İstanbul'a gelen İspanyol kulübünün başkanı Enrico Cerezos, Adnan Polat ile görüştü. Ancak ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

Galatasaray camiası dört koldan seçime hazırlanırken, görevi sona ermekte olan yönetim ise Arda'yı isteyen Atletico Madrid ile pazarlığı iyice hararetli bir duruma getirdi. Başkan Adnan Polat, Arda'yı resmen isteyen Atletico Madrid'in Başkanı Enrico Cerezos ile masaya oturdu. Adnan Polat ile Cerezos, Arda'nın menaceri Ahmet Bulut'un katıldığı kahvaltıda yıldız futbolcunun transferi için ilk kez Çırağan Oteli'nde bir araya geldi.

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın transferi için İstanbul'a gelen Atletico Madrid Başkanı Enrico Cereso, sabah saatlerinde Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile görüştü. Cereso, bu sezon sakatlıklardan dolayı çok sayıda maç kaçıran Arda için teklif yaptı. Ancak ilk görüşmede sonuç alınamadı...

Yurtdışında oynamak istediğini bilinen Arda'nın, geçtiğimiz günlerde başkan Adnan Polat ile görüşerek, transferine kolaylık sağlanmasını istediği iddia edilmişti. Ancak 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağanüstü seçimde görevi yeni yönetime devredecek başkan Polat ve ekibinin, son kararı göreve gelecek yeni yönetime bırakması bekleniyor...



Teklif harika

Atletico Madrid'in Başkanı, Arda'nın transferi için ne denli istekli olduğunu bizzat İstanbul'a gelerek etti. Daha önce Sarı-Kırmızılı kulübe yazılı olarak 12,5 milyon euro teklif eden İspanyol Kulübü, gerekirse rakamı yüksetmeye hazır olduğunun sinyalini de verdi.



"Bırak gideyim başkan"

Arda'nın daha önce başkan Adnan Polat ile yaptığı görüşmede gitmeye son derece istekli olması ve "Beni bırak başkan diye yalvarması" Polat'ın elini kolunu bağlarken, seçim öncesinde yıldız futbolcuyu satıp satmamakta kararsızlığına sürükledi.

Mali Kongrede ibra edilmediği için büyük kırgınlık yaşayan Adnan Polat'ın, Arda'yı satması durumunda bile elde edilecek gelirin gelecek yılın mali tablosuna yansıyacak olması ve yeni gelecek yönetim kurulunun gelir hanesine yazılacak olması da ayrı bir düşündürücü etken olarak ileri sürülüyor.



Arda'nın menajerinden açıklama

Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezos ile görüşme yaptıklarını açıklarken 'Net bir şey yok. Ben şimdi bir açıklama yapamam onu Galatasaray Kulübü yapar" diye konuştu.



GALATASARAY CAMİASI AYAĞA KALKTI: BU YÖNETİM ARDA'YI SATMAMALI

Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın, Arda'yı transfer etmek isteyen Atletico Madrid Başkanı ile görüşmesi sarı kırmızılı camiada olumlu karşılanmadı. 14 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesinde bu transferin gerçekleşmesini doğru bulmayan sarı kırmızılı camianın ileri gelenleri, Polat'ın bu konuyu seçimden sonra göreve gelecek yönetime bırakması gerektiğini söylediler.

FARUK SÜREN: "Bu yönetimin yetkisi var mı yok mu, hukukçular arasında bile tartışılıyor. Ben bilemiyorum bu durumda hangi yetki ile satılacak. Normalde Arda'nın satılmasını doğru buluyorum. Arda gidip yeteneklerini daha geliştirmeli. Satışına obsiyon koymalı ve geri G.Saray'a dönmeli. Ancak bunu bu yönetim değil, 14 Mayıs'tan sonra göreve gelen yönetim kurulu yapmalı."

HAYRETTİN KOZAK: "Daha önce yaşanmamışları yaşıyoruz. Bu yönetim var mı yok mu bilmiyorum. Bu satış nakit ihtiyacını gidermek içinse, bu işi gelecek yönetime bırakmak en doğrusu. Arda son dönemin en değerli futbolcusu, kendi alt yapımızdan yetişmiş. Böyle bir değer elde tutulmalı. Bugün Mecidiyeköy'deki araziyi kulübün çok hayrına bile olsa bu yönetim satabilir mi? Kongreye getirip izin alması gerek. Bu durumdaki yönetimin bu işi yürütmemesi gerek. Daha önce başkanımız Adnan Polat, Arda'nın etrafında takım kurduğunu söylüyordu. Şimdi ne oldu."

MEHMET HELVACI: "Yapmamaları gerek. Seçim sonrasında göreve gelen yönetim kurulu bu konuda karar vermeli. Bence zaten Arda satılmamalı çünkü çok önemli bir değer ve kaptanımız. Son dönemde bu ülkede yetişen en önemli oyuncu. G.Saray büyük takımdır, büyük oyuncuları alır. Arda'yı satmamalı Arda gibi değerli oyuncular almalıyız."

AHMET ÖZDOĞAN: "Arda'nın bu dönem satılması yüzdü yüz yanlış olur. Seçimden sonra gelen yönetim, yeni teknik adamı ile oturur ve Arda'ya takımda gerek olup olmadığına karar verir. Etik olarak Adnan Polat'ın bu işi gelecek yönetime bırakması gerek. G.Saraylılık bunu gerektirir. Diyelim ki, yapılan teklif çok cazip ve kulübün olağanüstü lehine. O zaman Adnan Polat, 22 Nisan'da başkan adayları belli olduktan sonra, adayları çağırıp fikirlerini sormalı ve bir consensus oluşturduktan sonra Arda'nın satışına izin verilmeli. Aksi halde G.Saray zarar görür."

FATİH GÖKŞEN: "İbra olmamış bir yönetimin seçim öncesinde Arda'yı satması düşünülemez. G.Saray'ın Arda'yı satmak yerine yanına bir Arda daha bulması gerek. Arda'yı kazanmamız gerek. Erken kaptan yapılarak yıpratıldı, medya haksız yüklendi yönetim arkasında durmadı. Arda'nın gönlü alınıp, tekrar G.Saray'a kazandırılması zorunlu bir durumdur. "

