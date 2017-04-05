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Spor

Atletico Madrid 3 puana tek golle uzandı

La Liga'daki 30. hafta maçında Atletico Madrid, ağırladığı Real Sociedad'ı 1-0 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı

05 Nisan 2017 12:12

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan müsabakada başkent ekibini galibiyete ulaştıran golü 28. dakikada Brezilyalı futbolcu Filipe Luis kaydetti.

Arjantinli teknik adam Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 61'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Real Sociedad ise 49 puanda kaldı.

Öte yandan, ligde oynanan diğer maçlarda Athletic Bilbao, konuk ettiği Espanyol'u 2-0, Villarreal ise deplasmanda Real Betis'i 1-0 mağlup etti.

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