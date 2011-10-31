-Atletico Madrid: 3 - Real Zaragoza: 1 MADRİD (A.A) - 30.10.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında oynanan maçta Atletico Madrid, Real Zaragoza'yı 3-1 yendi. 7 maç aradan sonra yine galibiyetle tanışan Atletico Madrid, Zaragoza karşısında çok göz dolduran bir futbol sergilemese de, 3 puanla moral buldu. Atletico Madrid'teki milli futbolcu Arda Turan ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakika forma giydi. Atletico'nun ilk golünün asistini veren Arda, ayrıca takımının neredeyse tüm ataklarına dahil oldu ve bir kaç güzel hareketiyle alkış aldı. Kırmızı beyazlıların en iyi isimleri, iki gol atan Adrian ile takımı ateşleyen Arda olarak gözüktü. Bu arada Atletico Madrid taraftarı, son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı eleştirilen teknik direktör Gregorio Manzano'yu protesto etti ve 3-1'lik galibiyete rağmen ''Manzano istifa'' diye bağırdı. La Liga'da puanını 13'e çıkartan Atletico Madrid, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İtalya'nın Udinese takımına karşı oynayacak. Öte yandan La Liga'nın süpriz takımı Levante, Osasuna'ya 2-0 yenilerek iki hafta sonra liderlik koltuğunu terk etti. 11. haftanın sonunda Real Madrid, lider oldu.