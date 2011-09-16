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Spor

Atletico Madrid: 2

16 Eylül 2011 03:27

-Atletico Madrid: 2 - Celtic FC: 0 MADRİD (A.A) - 16.09.2011 - UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında Atletico Madrid, sahasında İskoçya'nın Celtic FC takımını 2-0 yendi. Milli futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 90 dakika oyunda kaldı. Yeni takımına uyum sağlamakta fazla zorlanmadığı gözlenen Arda, ataklarda takımına önemli bir güç kattı. Arda, 68. dakikada Antoino Lopez'in pasıyla sol kanatta dip çizgiye inerek yaptığı ortasında Diego'yu topla buluşturdu ve Atletico'nun 2. golünün asistini vermiş oldu. Maçın 75. dakikasında Arda'nın bir şutu direkten dönerken, karşılaşmanın son dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan milli futbolcu müsait pozisyonu değerlendiremedi. Atletico, 3. dakikada kornerden gelen topta Falcao'nun kafasıyla golü erken buldu. Skorun verdiği avantajla, oyunu kontrol altında tutan İspanyol takımı, 68. dakikada Diego'nun golüyle de rahatladı. Atletico'da ilk yarı Falcao, ikinci yarı da Arda sahanın en iyisi olarak gözüktü. UEFA Avrupa Ligi'nin favori takımları arasında gösterilen Atletico Madrid, sahasında ve zayıf bir rakibe karşı oynamanın avantajıyla grup maçlarına başlangıcı 3 puanla yaptı.  Stat: Vicente Calderon Hakem: Peter Rasmussen xx Atletico Madrid: Courtois xx, Perea xx, Godin xx, Miranda xx, Antonio Lopez xx, Merodio xx (Dk. 56 Reyes xx), Gabi xx (Dk 70 Adrian Lopez xx), Mario Suarez xx, Arda xx, Diego xx (Dk. 84 Thiago x), Falcao xxx Celtic FC: Forster xx, Mulgrew xx, Lovens x, K. Wilson xx, M. Wilson xx (Dk. 79 Matthews x), Ki Sung-Yong xx, Kayal xx, Ledley xx (Dk.77 Bangura x), Hooper xx, Forrest xx (Dk.83 Commons x), Samaras x Goller: Dk. 3 Falcao, Dk. 68 Diego (Atletico Madrid) Sarı kartlar: Dk. 52 Gabi, Dk. 60 Mario Suarez (Atletico Madrid), Dk 73. Kayal, Dk. 87 Loovens (Celtic FC)

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