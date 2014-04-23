Atletico Madrid 0 - Chelsea 0

Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları Atletico Madrid - Chelsea mücadelesi ile start alıyor. Atletico'nun sahası Vicente Calderon'daki karşılaşmanın hakemi Jonas Eriksson. Sakatlıktan yeni çıkan Arda Turan karşılaşmaya yedek olarak başladı. Arda 60. dakikada oyuna girmesi ile maçtaki heyecan dozunu arttırdı. Maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İki takım son olarak 31 Ağustos 2012'de UEFA Super Cup mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Bu mücadeleden Ardalı Atletico Madrid 4-1 galip ayrılmış ve Super Cup'ın sahibi olmuştu.

Maçtan dakikalar

-90 dakika golsüz sona eriyor.

-64. dakikada Lampard, Arda'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor. Lampard cezalı duruma düştüğü için Londra'daki rövanşta yer alamayacak.

-60. dakikada Diego oyundan çıkarken yerine Arda Turan giriyor.

-Karşılaşmanın 2. yarısına Chelsea başlıyor.

-Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

-34. dakikada Mario Suarez ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

-15. dakikada Koke'nin kullandığı kornerde top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Cech son anda topu kornere çelerken yerde kaldı. Sağlık ekiplere sahaya girdi Cech'i değiştirin işareti yaptı. Cech sakatlanarak saha kenarına gelirken kaleye Schwarzer geçiyor.

-Maça ev sahibi Atletico Madrid başladı.

İlk 11’ler

ATLETICO MADRID: Courtis, Godin, Filipe Luis, Mario Suarez, Koke, Raul Garcia, Gabi, Diego Costa, Juanfran, Miranda, Diego

CHELSEA: Cech, Cole, David Luiz, Ramires, Lampard, Torres, Obi Mikel, William, Cahill, Terry, Azpilicueta

Tribünlerde tanıdık yüzler

Şampiyonlar ligi’nde Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanan yarı final ilk mücadelesini Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Şansal Büyüka ve TFF eski yöneticilerinden Serdar Güzelaydın, Vicento Calderon'da izlediler.