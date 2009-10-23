Atletico Abel ile yollarını ayırdı

İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, teknik direktör Abel Resino Gomez'in görevine son verdi.Kadrosunda Forlan, Kun Agüero, Maxi Rodriguez, Simao, Assunçao gibi önemli futbolcular olmasına rağmen şimdiye kadar beklenen performansı gösteremeyen Atletico Madrid'de fatura teknik direktör Abel'e çıkarıldı.La Liga'da 7. haftanın sonunda 6 puanla 15. sırada bulunan Atletico Madrid, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea'ye 4-0 yenilerek D grubunda son sırada yer aldı.Atletico Madrid'de geçen sezonun yarısında, şubat ayında, Javier Aguirre'nin görevden ayrılmasının ardından teknik direktör olarak getirilen 49 yaşındaki Abel, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa İspanya 1. liginde oynayan bir takımı çalıştırmıştı.Abel'in yerine kimin göreve getirileceği henüz netlik kazanmazken, Danimarkalı Michael Laudrup ile ekonomik nedenlerden dolayı anlaşamadığı söylenen İspanyol kulübünün, Quique Sanchez Flores ve İtalyan Luciano Spaletti ile görüştüğü iddia ediliyor. Laudrup'un ise İspanyol liginde son durumda olan Villarreal'in başına geçebileceği söyleniyor.