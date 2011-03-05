-ATLET SULTAN HAYDAR FİNALDE PARİS (A.A) - 05.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 3000 metrede piste çıkan milli atletlerden Sultan Haydar finale yükselirken, Almitu Bekele Degfa sakatlandığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı. 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün sabah seansı bayanlar 3000 metre elemelerinde, son Avrupa şampiyonu Bekele Degfa ile Haydar yarıştı. Serilerini ilk dört sırada bitiren atletlerin direkt finale yükseldiği yarışta, en iyi dört dereceyi yapan atletler de finalde yarışma hakkını elde etti. Birinci seride piste çıkan Haydar, 9.03.50'lik zamanıyla en iyi kişisel derecesini yaptı ve serisini birinci bitirdi. Yarışa kontrollü başlayan milli atlet, arka sıradaki yerini aldı. İlk turun bitimine doğru orta sıralara yerleşen Haydar, birkaç tur yeniden arka sırada götürdüğü yarışta, dördüncü turdan sonra yeniden orta gruba ilerledi. 6. turda üçüncü sıraya yerleşen milli atlet, bir süre yarışı ilk iki sırada götüren İspanyol Dolores Checa ve Rus Yelena Zadorozhnaya ile birlikte koştu. Yarışın bitimine iki tur kala ikinci sıraya yerleşen Haydar, son turun tamamlanmasına doğru atak yaptı ve mücadeleyi ilk sırada bitirmeyi başardı. Seride ikinciliği, 9.04.03'lük derecesiyle Rus Zadorozhnaya elde ederken, İspanyol Checa 9.04.06 ile üçüncü oldu. Rus Olesya Syreva da dördüncü sırada yer aldı. Sultan Haydar, yarın TSİ 16.15'de madalya için yarışacak. -ALMİTU BEKELE SAKATLANDI- İkinci seride piste çıkan Almitu Bekele Degfa ise iyi başladığı yarışa, sakatlığı nedeniyle veda etmek zorunda kaldı. Yarışa kontrollü başlayan ve arka gruptaki yerini alan milli atlet, bir müddet en arka sırada koştuktan sonra temposunu yavaş yavaş artırdı ve beşinci turun sonunda orta gruba yerleşti. Yarışa bir süre dördüncü sırada devam eden Bekele Degfa, dokuzuncu turda sakatlanarak yarışı bırakmak zorunda kaldı. AA muhabirinin federasyon yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen ay sakatlandığı için Stockholm'deki bir yarışı yarıda bırakan Bekele'nin sol bacağındaki sakatlık nüksetti. Sol bacağında iç kanama tespit edilen milli atletin durumu, bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak. Seride birinciliği 9.00.80'lik derecesiyle Azeri Layes Abdullayeva, ikinciliği Büyük Britanya'dan Helen Clitherde, üçüncülüğü Polonya'dan Lidia Chojecka, dördüncülüğü de Rus Natalya Popkova elde etti. -AKŞAM SEANSI- Şampiyonanın bugünkü akşam seansında, 4 Türk sporcu piste çıkacak. Kemal Koyuncu 1500 metre elemelerinde, Yeliz Kurt bayanlar 800 metre yarı finalinde koşacak. Halil Akkaş ve Mert Gırmalegese ise 3000 metrede madalya mücadelesi verecek.