-ATLET SAKA'DAN NEW YORK'TA BÜYÜK BAŞARI ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Türkiye rekortmeni milli atlet Pınar Saka, New York'ta katıldığı Great Dane Classic'te bayanlar 400 metrede hem birinci oldu, hem de yarış rekoru kırdı. ENKA Spor Kulübü sporcusu milli atlet Pınar Saka, sezonu açtığı New York'ta bir başarıya imza attı. Armory Track Facility'de düzenlenen Great Dane Classic'de bayanlar 400 metrede yarışan Saka, 53,21'lik derecesiyle birinci oldu. Yarışı, en yakın takipçisi ABD'li atlet Cara Rostant'ın 4 saniye önünde bitiren Saka, aynı zamanda yarış rekoruna da imza attı. Eski rekor, 54,19'luk derecesiyle Melocia Clarke'a aitti. Yarışta, Rostant 56,96'luk zamanıyla ikinci, Arnavut Sherez Mohamed ise 57,31 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu arada, yine Pınar Saka'ya ait olan 53,04′lük Türkiye rekorundan sonra en hızlı derece olan 53,21, 2011 sezonu itibarıyla dünya sıralamasında en iyi 6. derece sayılıyor. Paris'te 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı hedefleyen Saka, bu derecesiyle 53,90'lık barajı geçmeyi başardı.