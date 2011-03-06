-ATLET KOYUNCU: KAZANMAK İÇİN KOŞTUM PARİS (A.A) - 06.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazanan milli atlet Kemal Koyuncu, ''Bugün burada kazanmak için koştum, birçok kişinin bundan haberi yoktu'' dedi. Koyuncu, madalya töreninden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son düzlüğe girildiği zaman İspanyol Manuel Olmedo'nun yanında olduğunu fark etmediğini söyledi. Varış çizgisine kadar gücünü tam anlamıyla kullandığını belirten milli atlet, ''Olmedo'nun geldiğini daha önceden hissedebilseydim, biraz daha direnebilirdim ama son 50 metreye girdiğimde orada olduğunu anlamadım'' diye konuştu. Altın madalyayı alan Olmedo'nun, çizgiyi geçer geçmez yanında belirdiğini ifade eden Koyuncu, ''Yanıma gelmiş olsaydı ve birlikte çekişseydik geçebilirdim belki. Ancak yanıma bile gelmeden direkt geçti. Karşılık verecek zaman kalmadı, son 10 metre kalmıştı'' ifadelerini kullandı. -''BENDEN MADALYA BEKLENMİYORDU''- Birçok kişinin, kendisinden sadece final beklentisi olduğunu söyleyen Koyuncu, ''Ama bugün burada kazanmak için koştum, çoğu kişinin de bundan haberi yoktu'' dedi. Üç aydır Etiyopya'da hazırlık yaptığını ifade eden milli sporcu, ''Hayatımda hiç yapmadığım antrenmanları yapıp, çok iyi derece yaptım. Antrenörüm Metin Sazak, sağ olsun, çok iyi destek verdi bana. Hayatımda ilk defa tam olarak profesyonel anlamda çalıştım. Bunun da karşılığını bugün aldım'' diye konuştu. -''SALONDAKİ İLK YARIŞIM''- Paris-2011'in, ilk salon yarışı olduğuna dikkati çeken Kemal Koyuncu, daha önce antrenman niteliğinde bile salonda yarışmadığını, insanların da bu nedenle kendisinden madalya beklentilerinin olmadığını ifade etti.