Atlas’tan 2013 Piri Reis ajandası

Atlas dergisi aralık sayısında okuyucularına 2013 Piri Reis Ajandası veriyor.

11 Piri Reis haritası

Atlas ajandasının özelliklerinden biri de toplam 11 Piri Reis haritasına yer vermesi. Denizler Kitabevi desteğiyle hazırlanan ajanda, büyük denizcinin haritalarıyla yıl boyu uzak coğrafyalara açılıyor.

Ajanda, Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu Kitab-ı Bahriye’den haritalar içeriyor. UNESCO, 2013 yılını yapılışının 500. yılı nedeniyle “Piri Reis dünya haritasını anma yılı” ilan etmişti.

Kapak konusu

Derginin bu ayki kapak konusu ise “Yerleşik Dukhalar”. Moğolistan’da, Sayan Dağları’nın eteklerinde yaşayan, rengeyiği besleyenDukha halkının bir bölümü, Akgöl köyünde yerleşik yaşama uyum sağlamaya çalışıyor. Atlas, Doğu Anadolu’nun volkanlarını da inceliyor; bölge volkanik açıdan dünyanın en özel bölgelerinden biri ama bir o kadar da tehlikeli. Anadolu’nun en çarpıcı seslerinin yankılandığı Burdur da bu ay dergide. Atlas halk sanatçılarının diyarıolarak bilinen Burdur’da türkülerin, sipsi ve curanın sesine kulak veriyor.