Atlasjet'in sahibi: Usulsüzlük yapılmasaydı Isparta uçağı düşmezdi

2007’de 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Atlasjet Havayolları’nın sahibi Ali Murat Ersoy şirket yöneticileriniusulsüzlük yapmakla suçladığı davanın duruşmasında, “Uçuşları yapabilecek kabiliyette olmayan havayolu şirketinden kiralanan bir uçak Isparta’da düştü. Eğer filoda olmayan uçaklar tur operatörlerine pazarlanmasaydı, bu elim olay yaşanmayacaktı” dedi.

Atlasjet Havayolları’nın sahibi Ali Murat Ersoy, 2008 Şubat ayında görevden aldığı, şirketin CEO’su Tuncay Mustafa Doğaner, Ticaret Başkanı Ali Batuhan Karataş ve Ticaret Başkan yardımcısı Erkan Draman hakkında kendi hesaplarına 40 milyon dolar para aktarıp menfaat sağladıkları ve usulsüz yollarla şirketi Amerikalı işadamı Richard Wenzel’e satmak istedikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İddianame hazırlandı

Vatan gazetesinden Şeyma Ulusoy’un haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ersoy’un getirdiği klasörlerce evrakı 3 yıl boyunca inceledi. Dosyalar bilirkişilere ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Suç Gelirlerinin Aklanması Büro Amirliğine gönderildi. Hazırlanan her iki raporda da şüphelilerin hesaplarındaki dalgalanmanın olağan ve normal olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 klasörden oluşan soruşturmayı tamamlayarak 53 sayfa iddianame hazırladı.

'Atlasjet’i yok etmek istediler’

Şüpheliler hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmasında Ali Murat Ersoy ifadesinde sanıkların Atlasjet’i yok pahasına ele geçirmek için iş birliği yaptığını ve amaçlarına ulaşabilmek için de 6 aşamalı bir plan devreye soktuklarını iddia etti. Ersoy, sanıkların şirketi zarar ettirmek istediklerini iddia ederek, şunları söyledi:

‘Filoda olmayan uçaklar’

“Filoda bulunmayan uçakları sanki filoya katılacakmış gibi tur operatörlerine pazarlamışlardır. Bu uçakları temin edemeyince çok daha yüksek maliyetlerle, dışarıdan bu operasyonu yapabilecek kabiliyete sahip olmayan hava yolu şirketlerinden uçaklar kiralanmıştır. Operasyon kabiliyetleri zayıf olan havayollarından uçak kiraladıkları için 32 saate varan rötarlar ile on binlerce yolcu mağdur edilmiş, onlarca tarifeli sefer iptal edilmiştir. Son olarak da bana ‘Eğer müdahaleniz devam ederse uçuşları durduracağız’ şeklinde muhtıra verilmiştir.”

‘O uçak uçamayacaktı’

“Sonuç olarak bütün bu yolsuzluk olayları yaşandı. Telafi edilemeyecek bir sonuç da doğdu. Uçuşları yapabilecek kabiliyette olmayan havayolu şirketinden kiralanan bir uçak Isparta’da düştü. Eğer filoda olmayan uçaklar, tur operatörlerine pazarlanmasaydı, bu uçak Isparta seferini yapmayacak, bu elim olay da yaşanmayacaktı.”

Savcı beraat istedi

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Sayın ise sanıkların çalışmalar yaparken bazı hareketler nedeniyle şirketi zarara uğrattıklarını ama bunun kasten olduğuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirterek beraatlarını talep etti.