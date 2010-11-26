-ATLASJET'İN 4 YÖNETİCİSİNE DAVA ISPARTA (A.A) - 26.11.2010 - Isparta'da, 30 Kasım 2007'de 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin taşıyıcı firma Atlasjet Havacılık Şirketi'nin üst düzey 4 yöneticisi hakkında dava açıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, Keçiborlu ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından uçak kazasına ilişkin haklarında suç duyurusunda bulunan Atlasjet Havacılık Şirketi'nin üst düzey 4 yöneticisi hakkında, kovuşturmaya yer almadığına dair verilen takipsizlik kararları bu yıl Nisan ayında bozulurken, bozma kararı doğrultusunda Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığınca 4 yönetici hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Isparta Cumhuriyet Savcılığına gönderilirken, Atlasjet Havacılık Şirketi üst düzey yöneticileri Ali Murat Ersoy, Tuncay Mustafa Doğaner, Zeynel Gündoğ ve Mehmet Şerif Elbilgin hakkında hazırlanan iddianamenin Isparta Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle dava açıldı. ''Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma'' suçlamasıyla açılan davada, tutuksuz yargılanacak 4 yönetici, 3 Mart 2011'deki ilk duruşmayla hakim karşısına çıkacak. Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak yargılamanın, kazaya ilişkin devam eden diğer davayla birleştirilebileceği bildirildi. Yolcu yakınlarının Avukatı Şehnaz Yüzeer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haklarında daha önce takipsizlik verilen ancak taşıyıcı firma olarak sorumluluğu bulunan Atlasjet yetkililerinin de hakim karşısına çıkacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Doğan, ''Bu yıl uçak kazasının üçüncü yılı. Nihayet üçüncü yılında Atlasjet Havacılık Şirketi'nin üst düzey yetkililerinin de ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını öğrendik'' dedi. Dünyaya Bakış Havacılık Şirketi kadar Atlasjet Havacılık Şirketi yetkililerinin de bu olayda sorumlu olduğunu savunan Doğan, Atlasjet Havacılık Şirketi yetkililerine yönelik açılan dava ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, dönemin Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı ile birlikte Dünyaya Bakış Havacılık Şirketi yetkililerinin de arasında bulunduğu 12 sanığın yer aldığı davanın birleştirilebileceğini kaydetti. Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığının uçak kazasıyla ilgili taşıyıcı firma yöneticileri hakkında ''kovuşturmaya gerek yoktur'' yönünde verdiği karara, yolcu yakınları Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak itirazda bulunmuştu. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca da aynı yönde takipsizlik kararı verilirken, itirazların Yargıtay 9. Ceza Dairesine taşınması üzerine daire her iki kararı bozarak, taşıyıcı firma Atlasjet Havacılık Şirketi üst düzey yöneticileri hakkında soruşturma açılmasına hükmetmişti. -YOLCU YAKINLARI MUTLU- Öte yandan, uçak kazasında oğlunu kaybeden Şerafettin Tokgöz, kazada sorumluluğu bulunan herkesin hakim karşısına çıkması gerektiğini belirtti. Taşıyıcı firmanın Atlasjet Havacılık Şirketi olduğuna değinen Tokgöz, ''Kamu davası açıldığı günden itibaren Atlasjet yetkililerinin de yargılanmasını bekliyorduk. Nihayet bu da kesinleşti'' dedi. Tokgöz, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.