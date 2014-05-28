Atlasjet'e 'kasıtlı öldürme' davası

Mahkeme, Isparta’da 2007’de düşen ve 57 kişinin öldüğü Atlasjet kazasıyla ilgili kritik bir karar verdi. Davanın dünkü duruşmasında, firmanın sahibi ve sorumluların "olası kasıt"tan yargılanması kararlaştırıldı.

Atlasjet’in İstanbul- Isparta seferini yapan, World Focus’tan kiraladığı yolcu uçağı, 30 Kasım 2007 günü Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada Keçiborlu Türbetepe mevkisinde düştü. Kazada 7’si mürettebat 57 kişi yaşamını yitirdi. Atlasjet’e karşı açılan davayla kamu davasının birleştirildiği davanın 25’nci duruşması, dün Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bilinçli taksir ve olası kastın ertelenmesi talebi

Taraf'ta yer alan habere göre, müşteki avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, uçak kazasıyla ilgili taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılanan sanıklar için, "bilinçli taksir" ve "olası kast" halinin de uygulanması talebinde bulundu. TCK 85’in genellikle trafik kazalarında uygulanan bir madde olduğunu belirten Yüzer, “Riskli şirketlerde yöneticiler böyle bir olayın olabileceğini öngörebilecek yeteneğe sahip kişilerdir. Dolayısıyla savunmalarında hepsi ‘Havacılık tarihi kanla yazılmıştır’ diyor. Burada şirket dökülüyor. Şirketin 3 uçağı var, üçünün de bakım ve tamiri yapılmıyor. Bu kişilerin hepsi, bu kuralların birine dahi uyulmaması halinde ne kadar büyük risk olduğunu bilebilecek yetenekte insanlar. Bu nedenle bilinçli taksir ve olası kast hali uygulanmalı” talebinde bulundu. Diğer müşteki avukatları da bu isteme katıldı.

Mahkeme kabul etti

Mahkeme heyeti, TCK’nın 85-2 maddesi gereği taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılanan sanıklar için, ‘bilinçli taksir ve olası kast’ halinin de göz önünde bulundurulmasına karar verip, ek savunma istedi. Duruşmaya katılan sanık avukatlarından biri hariç tamamı ek savunma için süre talebinde bulundu.

World Focus’un eğitim başkanı olarak kayıtlarda adı geçen sanık Faruk Çağımnı da şirketin, bazı birim müdürlerini ‘form 4’ belgesi olmadan çalıştırdığı için şirketin Sivil Havacılık Yönetmeliği’nin 6-A maddesine göre ruhsatlı sayılamayacağını açıklayarak, “Bu şu anlama geliyor. World Focus ruhsatsız şekilde yolcu taşımış” dedi.

Bu şirketin eğitim başkanı olmadığını iddia eden Çağımnı, “Ben bu niteliklere sahip değilim. Bunun için form 4 belgem olması gerekiyor. Form 4’ü olmayan, Sivil Havacılık Yönetmeliği’ne göre hukuki yönden sorumlu değildir. World Focus beni eğitim müdürü gösteriyor. Haberim olmadan, ben İran’dayken adıma form 4 talebinde bulunmuşlar. 8 ay boyunca da böyle bir belge gelmemiş. İşletme müdürü, eğitim müdürü ve kaza önleme müdürlerinin yine bu şirkette form 4 belgesi yoktur. Bu, Sivil Havacılık Yönetmeliği’ne göre ‘ruhsatlı sayılmaz’ demektir. Dolayısıyla World Focus korsan taksi gibi ruhsatsız yolcu taşımıştır. Bu bir skandaldır” diye konuştu. Duruşma, sanıkların bu konuda vereceği ek savunma nedeniyle 3 Temmuz 2014 tarihine ertelendi.