-ATLASJET UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI ISPARTA (A.A) - 04.10.2010 - Atlasjet'in, İstanbul-Antalya seferini yapan uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Havaalanına zorunlu iniş yaptı. Süleyman Demirel Havaalanı Başmüdürü Mehmet Özeren'den alınan bilgiye göre, Atlasjet'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 07.30'da Antalya'ya gitmek üzere havalanan KK10 sefer sayılı uçağı, teknik bir arıza nedeniyle saat 08.35'te Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Özeren, uçağın 174 yolcusunun otobüslerle Antalya'ya gönderildiğini, uçağın arızasının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.