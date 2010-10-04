T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATLASJET UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI ISPARTA (A.A) 

04 Ekim 2010 13:47

-ATLASJET UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI ISPARTA (A.A) - 04.10.2010 - Atlasjet'in, İstanbul-Antalya seferini yapan uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Havaalanına zorunlu iniş yaptı. Süleyman Demirel Havaalanı Başmüdürü Mehmet Özeren'den alınan bilgiye göre, Atlasjet'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 07.30'da Antalya'ya gitmek üzere havalanan KK10 sefer sayılı uçağı, teknik bir arıza nedeniyle saat 08.35'te Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Özeren, uçağın 174 yolcusunun otobüslerle Antalya'ya gönderildiğini, uçağın arızasının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24