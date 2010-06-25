Atlasjet KTHY ile görüşmeleri durdurdu

T24- Atlasjet'in Airporthaber.com adresli web sitesinde yayımlanan açıklamasında, ''Şirket çalışanları ve yöneticileri ile en üst seviyede işbirliği içinde olabilmesi ile aşılabilecek bu tür şirket kurtarma krizinde, çalışanların bizlerle dayanışma içinde olmadan, sadece tek taraflı iyi niyetli çabalarımızla, bu işte başarılı olamayacağımız son derece aşikardır. Bu nedenle gelinen noktada Kıbrıs Türk Hava Yolları ile bir işbirliği görüşmelerimizi durdurma kararı aldık'' denildi.



Atlasjet'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:



''Bilindiği üzere KTHY ile olan işbirliği ihalesi için, her türlü zorluğu göze alarak bu ismi yaşatabilmek amacı ile teklif vermiştik. Kıbrıs'ta yapılmış ve yapılmakta olan turizm yatırımlarının ve yatırımlarımızın geleceği ve KKTC halkı açısından 'Cyprus Turkish' isminin yaşaması son derece önemlidir. Teklifi verdiğimiz 7 Haziran 2010 tarihinde KTHY'nin operasyon yetkisi askıya alınmamış ve uçuşları devam etmekte idi.





Verdiğimiz teklifin kaybolması ve akabinde ihalenin bir başka şirket üzerinde yoğunlaşması bu kritik süreci oldukça uzattı. En son 22 Haziran Salı günü ihalenin bize verileceği deklare edilmesinden bir gün önce, Sivil Havacılık tarafından, iki ay öncesinde de deklare edildiği gibi, KTHY'nin bütün uçuşları durdurulmuş ve operasyon yetkisi 3 aylığına askıya alınmıştı. Böylece son derece kritik bir sürece girilmiş olunmasına rağmen bu şirketi kurtarmayı bir görev kabul ederek derhal tüm birimlerimizi toplayıp bu şirketi yıl sonuna kadar ticari risklerini kontrol edilebilecek düzeye nasıl getirebileceğimizin planlarını yapmaya başladık. Özetle 100 milyon dolardan fazla borcun nasıl yapılandırılabileceği ve nasıl çevrilebileceğinin planları üzerinde çalışmaya başladık.



''Hiçbir veriye ulaşamamamız için bizi çaresiz bıraktı"



Çalışanların tavrının kendilerini çaresiz bıraktığı belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:



''Çalışanların haklarına son derece önem vermemize rağmen, KTHY'de süregelen grevler, sendika ve çalışan personelin olayın ciddiyetini ve vahametini kavrayamamış olması ve gösterilen büyük dirençler nedeni ile hiçbir veriye ulaşamayışımız bizleri tam anlamı ile çaresiz bırakmıştır. Öte yandan uçak sahiplerinin de 'şirket batıyor' endişesi ile kontratlarını iptal etme yönüne gitmeleri olayı tam bir çıkmaza sokmuştur.



Bizler, KTHY'den gelen talep üzerine, tarafımıza herhangi bir ödeme yapılamamasına rağmen, yolcu mağduriyetlerinin önüne geçebilmek için sadece son iki gün koyduğumuz seferler ile 2000'den fazla koltuk arzı yaratarak KKTC ile Türkiye ve İngiltere arasında KTHY biletli yolcuların taşınmasını sağladık.



Ancak çalışanlarının yöneticileri ile en üst seviyede işbirliği içinde olabilmesi ile aşılabilecek bu tür bir şirket kurtarma krizinde, çalışanların bizlerle dayanışma içinde olmadan sadece tek taraflı iyi niyetli çabalarımızla bu işte başarılı olamayacağımız son derece aşikardır.



Bu nedenle gelinen noktada KTHY ile bir işbirliği görüşmelerimizi durdurma kararı aldık.''



22 Haziran'da ortak olmuşlardı



Atlasjet Hava Yolları, mali kriz içinde olan ve işletme ruhsatı Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2010 tarihinden itibaren üç ay süreyle askıya alınan Kıbrıs Türk Hava Yolları'na 22 Haziran'da işletme ortağı olmuştu.



KTHY Genel Kurulu, 22 Haziran'da yaptığı toplantıda, Atlasjet'in teklifinin daha uygun bulduğunu KKTC Bakanlar Kurulu'na bildirmiş ve Bakanlar Kurulu da KTHY Genel Kurulu'nun bu kararını onaylamıştı.