Atlas Havayolları'nın bilet oyunu; Bodrum yolcularını İzmir'e indirdi!

T24

Çok sayıda havayolu şirketi 7 Aralık Cuma akşamı ve gecesi Bodrum/Milas uçuşlarını iptal etti. İptallerin yolcu yetersizliğinden olduğu söylentisi yayılırken akşam uçuşunu iptal etmeyen tek şirket Atlas Global Havayolları oldu.

T24’ün aldığı bilgiye göre, diğer şirketlerin sefer iptalleri nedeniyle 19:10 seferi için son dakika biletleri rutin fiyatın üzerinden kapışılan Atlas Havayolları, İstanbul Atatürk Havlimanı’ndan saat 19:20 sıralarında Bodrum uçuşu anonsuyla havalandı. Ancak 20:10 sıralarında uçakta kaptan tarafından yapılan anonsla, Milas/Bodrum Havalimanı’ndaki pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapılacağı duyuruldu.

20:20 sıralarında İzmir’e indirilen yolcular “Bizi arızayı bile bile Bodrum yerine İzmir’e indirdiniz” diyerek isyan ettiler.

Pist ışıkları arızasının saat 14:00 sıralarında belli olduğu, THY ve Pegasus’un da aralarında bulunduğu havayolu şirketlerinin bu nedenle akşm/gece seferlerini iptal ettiği anlaşıldı. Ancak bu duruma rağmen Atlas Global’in, yolcularını “Bodrum uçuşu” diye yanılttığı ve İzmir’e indiği ortaya çıktı.