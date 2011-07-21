Atlantis’le bir devir kapandı

T24

Uzay Atlantis, 8 Temmuz'da başladığı seferini tamamlayarak TSİ 12.56'da Dünya'ya döndü.Atlantis'in son seferi yapmasıyla Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 30 yıllık mekik programı sona ermiş oldu.ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılan Atlantis, dört astronotuyla birlikte 10 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmişti.Atlantis, son yolculuğunda UUİ'ye 4 ton gıda, giysi ve bilimsel aletlerin bulunduğu bir yıllık malzeme götürmüştü.32 sefer yapan Atlantis, kenetli olduğu UUİ'den önceki gün ayrılmıştı.Brezilya ile birlikte 16 ülkenin dahil olduğu, 115 milyar dolarlık UUİ'nin yapımında, 30 yılda toplam 135 mekik seferinin 37'si UUİ için yapıldı. Mekikler devreden çıkınca, Rus uzay araçları boşluğu dolduracak.Son seferin ardından filonun üç mekiği Amerikan müzelerine kaldırılacak ve ABD, yeni uzay aracını devreye sokacağı en az 4 ya da 5 yıl süreyle Uluslararası Uzay istasyonu'na astronotlarını göndermek için Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak.