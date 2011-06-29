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Dünya

ATLANTİS'İN YOLCULUĞU 8 TEMMUZ'DA CAPE CANAVERAL (A.A)

29 Haziran 2011 01:54

-ATLANTİS'İN YOLCULUĞU 8 TEMMUZ'DA CAPE CANAVERAL (A.A) - 28.06.2011 - Son uzay mekiğinin seyahatinin 8 Temmuz'da yapılması kesinleşti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın yetkilileri, bugün Kennedy Uzay Merkezi'nde bir araya gelerek, Atlantis'in fırlatılış tarihini 8 Temmuz olarak teyit ettiler. Atlantis, 4 astronotla yapacağı 12 günlük final uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir yıllık malzeme götürecek. NASA'nın 30 yıllık uzay mekiği programının sondan bir önceki uzay yolculuğunu yapan Endeavour, ay başında 16 günlük misyonunu tamamlayıp dünyaya dönmüştü. Endeavor, NASA'nın bu yıl emekliye ayrılacak üç mekiğinden ikincisiydi, Atlantis ise sonuncusu. Atlantis'in dünyaya dönmesinin ardından ABD'nin uzay mekikleri müzeye kaldırılacak.

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