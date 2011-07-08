-ATLANTİS UZAY MEKİĞİ FIRLATILDI CAP CANAVERAL (A.A) - 08.07.2011 - Amerikan mekik programının son seferine çıkacak olan Atlantis uzay mekiği, birkaç saniyelik gecikmenin ardından fırlatıldı. AFP muhabiri, Cape Canaveral hava üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru son seferine çıkan mekikte biri kadın dört astronot bulunduğunu bildirdi. Atlantis, bu son uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir yıllık malzeme götürecek. Son seferin ardından filonun üç mekiği Amerikan müzelerine kaldırılacak ve ABD, yeni uzay aracını devreye sokacağı en az 4 ya da 5 yıl süreyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlarını göndermek için Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak.