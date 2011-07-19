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Dünya

Atlantis son seferine çıktı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın son uzay seferini yapan mekiği Atlantis, Dünya'ya

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın son uzay seferini yapan mekiği Atlantis, Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.



Sabah Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'den ayrılan Atlantis, önce 400 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonu çevresinde dolaşıp fotoğraflarını çekecek.
Mekiğin Perşembe sabahı Florida'ya varması bekleniyor.

Atlantis, son görevinin tamamlanmasıyla emekliye ayrılacak. Atlantis'in gerçekleştirdiği 135'inci seferle NASA'nın 30 yıldır yürüttüğü yeniden kullanılabilir mekiklere dayalı programı da sona erecek. Mekik daha sonra NASA'nın Florida'daki fırlatma merkezinde sergilenecek.


'Bir dönem kapanıyor'

Atlantis'in komutanı Chris Ferguson, istasyondan ayrıldıktan sonra yapılan bağlantı sırasında "Elveda ISS, bizleri gururlandır" dedi.

Astronotlardan Ronald Garan da "Ulusumuzun tarihinde bir dönemi kapatıyoruz" diye konuştu.

Atlantis'in mürettebatı, istasyonda kalanlara ayrılmadan önce iki hediye verdi.
Bunlardan biri, Atlantis'in istasyonun inşaatında oynadığı özel rolü hatırlatmayı amaçlayan bir mekik maketi, diğeri de 1981 yılındaki ilk uzay mekiği seferinde yer almış küçük bir Amerikan bayrağı oldu.

NASA, taşımacılık ve nakliye işlerini özel şirketlere bırakarak bu masraftan kurtulmak istiyor.

İlk ticari uzay taşımacılığının dört, beş yıl içerisinde başlaması planlanıyor.

ABD, bu süre içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlarını göndermek için Rus Soyuz füzelerine bağlı kalmak durumunda.


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