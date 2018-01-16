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Spor

Atlanta, Spurs'ün zirve yarışına taş koydu

Mili basketbolcu Ersan İlyasova, 20 sayı 5 ribaunt üretti

16 Ocak 2018 20:00

Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın San Antonio Spurs'ü 102-99 mağlup ettiği mücadelede 20 sayı ve 5 ribaunt üretti. Ligin en kötü ekiplerinden birisi olan Atlanta, Batı'da zirveye oynayan San Antonio'yu devirdiği bu galibiyetle sezonun henüz 12. zaferini elde etti.

Ev sahibi Hawks'ta 26 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamlayan Dennis Schroder ve 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon, galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 25 sayı, 11 ribaunt, Patty Mills ve Kyle Anderson 13'er sayıyla mücadele etti.


 

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Ersan İlyasovaNBAGalibiyetSpursAtlanta Hawks

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